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Рада приняла законопроект о распределении должностей в комитетах по "принципу д"Ондта"
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05.04.2018 10:42
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Согласно принятому Верховной Радой законопроекту в первом чтении,
должности в комитетах будут распределяться между депутатскими
фракциями и группами по "принципу д'Ондта" – последовательно одна
за другой, приоритет имеет часть с наибольшей квотой, которая будет
вычисляться по специальной формуле. Рада приняла за основу
законопроект №7550 Фото: rada.gov.ua За принятие
соответствующего документа за основу проголосовал 241
депутат.Инициатором законопроекта выступил спикер Верховной Рады
Андрей Парубий."По принципу д'Ондта указанные должности
распределяются между депутатскими фракциями последовательно, одна
за другой. Очередную в указанной последовательности должность
получает та депутатская часть, которая имеет наибольшую квоту
(определенную с точностью до сотых), вычисляемую по формуле К = Ф:
(П + 1), где Ф – общее количество членов депутатской фракции,
а П – количество должностей, полученных депутатской фракцией
до данного шага. После каждой полученной должности квота
депутатской фракции пересчитывается с учетом нового количества
полученных должностей", – сказано в тексте
документа.Отмечается, что предложения по поводу избрания депутата
на ту или иную должность в комитете вносятся в Раду депутатскими
фракциями в порядке очередности, "полученной в результате
применения принципа д'Ондта… начиная с депутатской фракции,
количественный состав которой наибольший".В случае принятия во
втором чтении, закон вступит в силу со дня начала работы Рады
девятого созыва.В марте Парубий заявлял, что Украине необходимо
провести реформу Верховной Рады, чтобы парламент работал по мировым
стандартам.
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