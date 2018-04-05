Согласно принятому Верховной Радой законопроекту в первом чтении, должности в комитетах будут распределяться между депутатскими фракциями и группами по "принципу д'Ондта" – последовательно одна за другой, приоритет имеет часть с наибольшей квотой, которая будет вычисляться по специальной формуле. Рада приняла за основу законопроект №7550 Фото: rada.gov.ua За принятие соответствующего документа за основу проголосовал 241 депутат.Инициатором законопроекта выступил спикер Верховной Рады Андрей Парубий."По принципу д'Ондта указанные должности распределяются между депутатскими фракциями последовательно, одна за другой. Очередную в указанной последовательности должность получает та депутатская часть, которая имеет наибольшую квоту (определенную с точностью до сотых), вычисляемую по формуле К = Ф: (П + 1), где Ф – общее количество членов депутатской фракции, а П – количество должностей, полученных депутатской фракцией до данного шага. После каждой полученной должности квота депутатской фракции пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей", – сказано в тексте документа.Отмечается, что предложения по поводу избрания депутата на ту или иную должность в комитете вносятся в Раду депутатскими фракциями в порядке очередности, "полученной в результате применения принципа д'Ондта… начиная с депутатской фракции, количественный состав которой наибольший".В случае принятия во втором чтении, закон вступит в силу со дня начала работы Рады девятого созыва.В марте Парубий заявлял, что Украине необходимо провести реформу Верховной Рады, чтобы парламент работал по мировым стандартам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки депутатскими фракциями должности депутатской основу Теги: политика