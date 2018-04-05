В Одесской области спасатели уже несколько дней подряд разыскивают пропавших рыбаков. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В Килийском районе группой водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения в течение двух дней проводились поиски 40-летнего жителя с. Новоселовка, который вышел на деревянной лодке на рыбалку на озеро Китай и не вернулся. Вчера, 4 апреля, на расстоянии 30 м от берега тело погибшего было обнаружено и передано сотрудникам полиции для направления в бюро судебно-медицинской экспертизы. Причины происшествия устанавливаются.

"Поиски еще одного рыбака до сих пор продолжаются в Белгород-Днестровском районе, где 29 марта 64-летний мужчина около 21:00 вышел рыбачить на лодке в Днестровский лиман в районе г. Белгород-Днестровский и в настоящее время не вернулся", - говорится в сообщении.

Кроме того, к поиску привлечены местные рыбаки и два катера "Прогресс". С помощью специального устройства для поиска инородных тел обследовано дно лимана на расстоянии 100-300 м от берега. Поиски продолжаются.

Напомним, на реке Десна в Черниговской области двое рыбаков провалились под лед, в результате чего один из них утонул.

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