Савченко в четверг в КНИИСЭ пройдет психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа

Арестованная народный депутат Украины Надежда Савченко в четверг в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз пройдет психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа, сообщила заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

"05.04.2018 года в 10.00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу ул.Смоленская, 6 для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа", - написала Т.Проторченко в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что "весь этот процесс является политическим преследованием Надежды Савченко за ее деятельность как народного депутата, председателя политической партии".

Сестра нардепа Вера Савченко прибыла в четверг утром в КНИИСЭ, куда, как ожидается, привезут Н. Савченко.

В. Савченко заявила журналистам, что Надежда Савченко сама инициировала выведение из ее дела адвоката Виктора Чевгуза.

Сестра нардепа также сказала, что не знает, кто назначил экспертизу ее сестре, поскольку "материалы дела еще никому не переданы". "О том, чья это идея, если материалы дела не переданы никому, я не знаю. Надеюсь, что не будет экспертизы, пока не будет ознакомления с материалами дела", - отметила В. Савченко.