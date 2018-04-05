Посмотрите на свою банковскую карточку. Скорее только, на ее внешний стороне 16 цифр. Задумывались, для чего они нужны? Некоторые считают, что вереница цифр - только лишь порядковый номер карты. Это не так.

рассказывает, что к чему, а заодно разбирает несколько других секретов «пластика» и ключевые правила безопасности, о которых полезно знать всем, передает .

Что можно понять по цифрам?

Лицевая сторона большинства банковских карт содержит комбинацию из 16 цифр, разбитых на 4 группы - по 4 цифры в каждой.

Каждая из 4 групп играет самостоятельную роль. Плюс отдельные комбинации цифр в группах отвечают за конкретные вещи.

Первая цифра в первой группе указывает на платежную систему. Например, если карта Visa, первой будет идти четверка. Если Mastercard - пятерка. Maestro - тройка, пятерка или шестерка. Карта МИР - двойка.

Следующие три цифры первой группы и две второй являются идентификатором банка. Далее 9 цифр определяют владельца карты и используются самим банком для внутренних нужд. Здесь зашифрована, в частности, информация о регионе выпуска и типе банковского продукта (дебетовая или кредитная карта). Ну и последняя цифра последней группы представляет собой контрольный символ.

По сути, номер карточки состоит из 15 цифр, а последняя формируется автоматически через алгоритма под названием «Луна» (по имени разработчика Ганса Питера Луна). Последняя цифра нужна для исключения так называемых непреднамеренных ошибок. Например - при ручном вводе номера карты.

От чего зависит количество цифр на внешний стороне?

Не все банковские карты содержат на внешний стороне 16 цифр. Бывают варианты с 13, 15, 18 и иногда 19 цифрами.

Количество цифр на внешний стороне карты зависит от стратегии каждого конкретного банка и платежной системы. В любом случае формирование уникальной цифровой комбинации происходит в соответствии с международными стандартами.

Спрятанный знак

Не все знают, но на пластиковых картах есть скрытые «проверочные» знаки. Как на бумажных купюрах. Увидеть такой знак можно только под ультрафиолетом.

На картах Visa - это большая буква V. На Mastercard буквы M и C.

Чип и полоска: есть разница?

Слева на внешний стороне карты виден чип, напоминающий большую сим-карту старого образца. Чип представляет собой микросхему, которая содержит всю информацию о карте. В то же время сверху на оборотной стороне присутствует магнитная полоска темного оттенка - тоже носитель информации.

Разница между чипом и магнитной полосой, по сути, заключается в объеме памяти и уровне безопасности. Чип способен хранить больший объем информации, у полоски память меньше. Более того, карта с чипом безопаснее. Микропроцессор еще называют самым высоким уровнем защиты от мошеннического доступа к карте. Также чип позволяет расширять список услуг для держателей карты: разные программы лояльности, бонусные программы. Еще одно отличие - чип менее подвержен механическим повреждениям, нежели магнитная полоска.

Кстати. С 1 июля 2015 года России запретил выпускать карты, оснащенные одной лишь магнитной полосой. До этого некоторые банки выдавали карты без чипа, объясняя это экономической выгодой - такие карты обходились пользователям дешевле.

Три цифры и разные названия

На оборотной стороне карты в конце бумажной полоски для личной подписи владельца расположены три цифры. Они хорошо знакомы всем, кто часто расплачивается картой в интернете. Это код проверки подлинности карты.

Три цифры могут иметь разные названия. Из-за этого некоторые держатели карт думают, что речь идет о разных кодах. На самом деле, это один и тот же трехзначный код. Просто разные платежные системы используют разные названия. Например, у Visa это CVV2 (Card Verification Value 2),у MasterCard - CVC2 (Card Verification Code 2), а у МИР- CVP2 (Card Verification Parameter 2).

Почему двойка? В названии трехзначного кода фигурирует цифра два. Все потому что это второй защитный код. Первый - CVV/CVC записан на магнитную полоску.

Рядом с трехзначным кодом могут располагаться еще четыре цифры. Это последняя четвертая соединение из номера карты. Еще вариант - полный номер карты.

Код проверки на оборотной стороне карты - он как пин, короткий и уязвимый. Сообщать его нельзя никому, а еще лучше не светить при оплате на кассе. Впрочем, это не единственная предосторожность, к которой стоит относиться серьезно.

6 правил безопасности, которые следует соблюдать владельцу карты

1. Старайтесь не снимать наличные в уличных банкоматах. Они могут быть оснащены мошенническим устройством – скиммером. Оно крепится к банкомату и считывает данные карточки: реквизиты, пин-код и прочее.

Скиммер может быть разным. Например, в виде маленькой камеры, накладки на клавиатуру или кардридер.Вероятность того, что скиммер будет установлен на банкоматы, находящиеся в отделениях, где есть камеры наблюдения, гораздо ниже.

2. Если карта используется очень часто и активно, стоит установить дневной лимит на снятие наличных. При утере или воровстве с нее не смогут снять много,а вы у вас будет время заблокировать карту.

3. Совершая покупки в интернете, лучше пользоваться магазинами, поддерживающими систему 3D Secure/SecureCode. В таком случае продавец во время покупки перенаправляет своих клиентов на страницу банка, где человек подтверждает действие введением одноразового пароля. Вводить данные карты стоит исключительно в окне на этапе оформления оплаты и нигде более.

4. Хорошо, если для шопинга в интернете есть отдельная карта, на которую периодически зачисляется сумма, необходимая для покупки. Еще вариант - виртуальная карта. Она не привязывается к основному счету и перед каждой покупкой на нее нужно переводить деньги. В обычных магазинах такой картой расплатиться нельзя.

5. Все платежи по карте проводите только лично. Не отдавайте карту официанту или продавцу, если они, например, собираются отойти до терминала, расположенного где-то в другом месте. За время отсутствия чужой человек может сфотографировать данные карточки и купить потом что-нибудь в интернете (не все сайты требуют подтверждения покупки с помощью смс-кода).

Вообще, специалисты по безопасности многих банков советуют перевыпускать карту, если она оставалась без присмотра какое-то время. Например, вы забыли ее в магазине, через 10 минут вернулись и забрали на кассе.

6. Телефон горячей линии банка, который указан на оборотной стороне карточки, лучше переписать в контакты мобильного телефона. Если карточка потеряется и нужно будет ее быстро заблокировать, не придется судорожно гуглить в поисках контактов банка.

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