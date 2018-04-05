Полиция ввела план "Сирена" в нескольких районах

По информации местное издание 04141 , было совершено покушение на убийство депутата Новоград-Волынского городского совета Олега Ващенко. Мужчину безотлагательно госпитализировали и оказана необходимая медицинская помощь.

Происшествие случилось около 20:10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Мужчина в Балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, вследствие чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникальне грудной клетки, сообщает сайт ГУ Нацполиции Житомирской обл.

На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирской обл. был введен план "Сирена". Полиция также устанавливает личность стрелка.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ( "Покушение на преступление"), ч. 1 ст. 115 ( "Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.