|В Новоград-Волынском ранили депутата горсовета
|05.04.2018 10:52
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Полиция ввела план "Сирена" в нескольких районахВ Новоград-Волынском мужчина ранил из огнестрельного оружия 45-летнего местного жителя.
Фото: Reuters
По информации местное издание 04141 , было совершено покушение на убийство депутата Новоград-Волынского городского совета Олега Ващенко. Мужчину безотлагательно госпитализировали и оказана необходимая медицинская помощь.
Происшествие случилось около 20:10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Мужчина в Балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, вследствие чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникальне грудной клетки, сообщаетсайт ГУ Нацполиции Житомирской обл.
На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирской обл. был введен план "Сирена". Полиция также устанавливает личность стрелка.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ( "Покушение на преступление"), ч. 1 ст. 115 ( "Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в городе Кагарлык Киевской области местные правоохранители задержали мужчину , который напал на депутата Киевского областного совета.