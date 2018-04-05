В ходе саммита с лидерами прибалтийских государств в Вашингтоне президент США интересовался украинскими солдатами и оборонным потенциалом украинской армии.

«Он спрашивал об украинских солдатах, о том, насколько Украина способна защитить себя. И, кончено, мы сказали, что ваши (украинские. — Ред.) военные являются героями и, что они могут постоять за свою страну, за независимость и, что Украина создала армию, которая способна себя защитить», — заявила литовский руководитель Даля Грибаускайте .

Вопрос российской угрозы стоял остро в ходе переговоров, отметила она.

«Мы встретились не впервые, и он (Трамп. — Ред.) всегда является сложным, но интересным… Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности и, конечно, о поддержке Украине», — добавила Грибаускайте.

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