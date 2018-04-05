За два месяца текущего года местные бюджеты выросли на 21,3%. Об этом во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает

"За январь-февраль 2018 прирост общего фонда местных бюджетов составляет 21,3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такая тенденция продолжается уже несколько лет подряд", - сказал Порошенко.

Также по его словам, по итогам прошлого года, более 6% сводного бюджета принадлежит местным бюджетам. Как добавил Президент, в этом году Фонд регионального развития увеличен с 3,5 млрд грн до 6 млрд грн.

Как сообщал в течение января-марта Государственной фискальной службой обеспечено поступление в Государственный бюджет более 81 млрд грн таможенных платежей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира