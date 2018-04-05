В последнее время отдельные руководители «ДНР» среднего звена пытаются любыми путями получить гражданство РФ. На данный момент подобная «услуга» стоит от 4 тысяч долларов США.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Тымчук.

За последний недельный период, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 30 марта с.г., интенсивность огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории возросла. Всего в этот период подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили не менее 250 огневых налетов (за прошлый недельный период — около 65) из 82/120-мм минометов, 122-мм артиллерийских систем, БМП, танков. Весьма активно на разных участках линии соприкосновения соперник использует снайперов. Прослеживается все более широко используемая оккупантами тактика применения одиночных «блуждающих» миномётов, информирует svodka.net.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Опытное, Новолуганское, Катериновка, Гнутово, Талаковка, Павлополь, Водяное и Широкино. Кроме того, соперник 1 апреля с.г. в районе деревня Луганская обстрелял подразделения ВС Украины из стрелкового вооружения, что является нарушением соглашения о разведении сил в данном районе.

С целью провоцирования ВСУ на нанесение огневых ударов, соперник ежедневно на ряде участков осуществляет проверку военный готовности своих частей и подразделений путем приведения их в высшие степени военный готовности, а также систематически проводит тренировки со своими артиллерийскими подразделениями путем демонстративного выхода боевых расчетов на огневые позиции и подготовки их к стрельбе.

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В период с 28 марта по 3 апреля с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 10 человек:

1 АК — 9 ошмсп мп (Новоазовск) 2 в/с, 3 омсбр (Горловка) 4 в/с, 11 омп (Макеевка) 4 в/с.

Продолжается обеспечение деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск: за последний недельный период с территории России на ж/д. ст. Иловайск и ж/д. ст. Красная Могила было доставлено около 500 тонн ГСМ и до 10 вагонов с боеприпасами. Также на ж\д станцию Иловайск прибыло 8 вагонов (из них 6 платформ, крытых тентами) с артиллерийскими системами (идентифицированы как 120-мм орудия 2Б16 «Нона-К») и 120-мм минометами.

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В частях и подразделениях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на военных полигонах “Южный”, “Центральный”, “Славный”, “Ударный” и “Приморский” продолжают интенсивно проводиться мероприятия военный подготовки. Отрабатываются вопросы слаживания действий подразделений во время их действий, а также подготовка к сдаче ими итоговой проверки за зимний период обучения. При этом с целью контроля за проведением итоговой проверки за зимней период обучения, на конец апреля с.г. в 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск запланирована работа комплексной комиссии из ГШ ВС РФ.

Также во «2-м АК ЛНР» проходят итоговые сборы с командирами артподразделений по теме управления огнём батарей (дивизионов) с практической отработкой огневых задач. В связи с этим в районе Хрустального (быв. Красный Луч) в последние несколько суток отмечается активное движение 122-мм установок РСЗО БМ-21 «Град», ствольной и самоходной артиллерии — в течение последних 5-и суток фиксировалось не менее 4 колонн с такой техникой и вооружением севернее н.п.Хрустальный в движении в обоих направлениях.

В «3-й омсбр» оккупационных войск (Горловка), согласно докладу командования, наблюдается «дефицит по дизельному топливу». Бригада вынуждена снабжать подразделения по минимуму, только на боевые и на «обеспечение повседневных нужд» в урезанных количествах. Согласно докладу командования бригады, при сохранении подобной тенденции для поддержания нынешнего уровня военный активности и темпов военный подготовки, придётся использовать НЗ (неприкосновенный запас) по топливу, что категорически запрещено более ранними распоряжениями российского командования.

«МГБ ЛНР» в течении последних недель резко активизировалось в сфере работы с неоккупированными территориями. Ранее перешедшие на службу к оккупантам бывшие сотрудники МВД Украины и СБУ «вдруг» массово вспомнили своих сослуживцев, оставшихся верных Украине — фиксируются телефонные звонки от третьих лиц с «передачей приветов» и даже попытки личных контактов и «приглашений в гости». В целом идёт целенаправленная работа по «восстановлению нужных связей» и попытка вербовки с использованием «личного фактора».

В Горловке наблюдается конфликт между «МВД ДНР» и «МГБ ДНР», возникший после избиения неизвестными двух боевиков с похищением у них оружия. В частности, конфликт возник на почве различных версий произошедшего. Сотрудники «МВД» настаивают, что данный случай, будучи далеко не единичным, носит чисто криминальный характер и обусловлен уголовными «разборками» в городе. В свою очередь, «МГБ» в факте избиения видит деятельность украинского подполья, и пытается использовать данный случай для проведения очередных масштабных мероприятий по «поиску украинских ДРГ и проукраинских групп» в Горловке.

Руководство «министерства здравоохранения ЛНР» планирует провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности медицинской сферы «республики», особое внимание будет уделяться распределению «гуманитарных грузов», поступавших из РФ в 2015-2018 гг. Среди сотрудников «министерства здравоохранения ЛНР» и персонала медицинских учреждений ходят слухи, что указанная проверка вызвана высоким уровнем расхищения помощи РФ главарями «ЛНР» и значительным недовольством российских кураторов отсутствием «откатов» с украденного.

Представители «министерства образования и науки ЛНР» планируют в ближайшее время провести проверку темпов внедрения в учебных заведениях на оккупированной территории Луганской обл. образовательно-воспитательной методики и стандартов РФ. Кроме того, отдано негласное намек об изъятии из библиотечных фондов образовательных учреждений изданий на украинском языке, с целью уменьшения влияния украинской культуры на детей и молодежь «ЛНР».

В последнее время отдельные руководители «ДНР» среднего звена пытаются любыми путями получить гражданство РФ. На данный момент подобная «услуга» стоит от 4 тысяч долларов США.

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