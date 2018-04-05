В Санкт-Петербурге российскую певицу Эдиту Пьеху госпитализировали с обострением бронхита. Об этом сообщает РИА Новости .

Помимо этого концерт артистки, который должен был пройти в понедельник, 9 апреля, в Челябинске, перенесли на май.

"Было тут же принято решение о переносе (выступления в Челябинске, - ред.). Концерт состоится в мае, во Дворце культуры железнодорожников, зрителям не о чем беспокоиться - за ними сохраняются все их купленные билеты. После утверждения даты все желающие смогут также приобрести билеты на концерт Эдиты Пьехи", - рассказали представитель концертного агентства UralShow, которые занимаются организацией выступления.

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