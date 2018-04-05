Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что единственная функция, которую он теоретически может выполнять в случае отставки главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – это подписывать решения о смене прокурора или состава группы прокуроров САП. Луценко: Для меня обязателен запрет на то, чтобы знать материалы дел САП Фото: EPA "Давайте я покажу вам юридический документ. Он свидетельствует о том, что генеральный прокурор не может исполнять функции руководителя САП. Единственная функция, которую я теоретически могу осуществлять, – это подписывать решения о смене прокурора или состава группы прокуроров САП. Но при этом для меня императивен, то есть обязателен, запрет на то, чтобы знать материалы их дел или давать указания по делу, рассматривать жалобы следователей на прокурора и так далее. То есть генпрокурор в принципе не может руководить САП в случае снятия или отставки Холодницкого (руководитель САП Назар Холодницкий. – )", – сказал Луценко.Он отметил, что без САП Национальное антикоррупционное бюро работать не сможет."Это два сиамских близнеца; невозможно детективу работать без прокурора! Выход из патовой ситуации один: решение парламента о неких изменениях в законе. Вот почему я не мечтаю, не хочу и категорически сделаю все от меня зависящее, чтобы не увеличивать свои полномочия по отношению к НАБУ. Мне своей работы хватает по горло. По одному убивать горцев? Нет. Не мой метод. Я предпочитаю общий результат", – заявил генпрокурор.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился.3 апреля Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказался участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Он добавил, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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