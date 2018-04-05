В "ДНР" женщину приговорили к 10 годам за "шпионаж в пользу Украины" Жительница Донецка была "госслужащим ДНР" В "ДНР" заявили, что "военный трибунал" приговорил к 10 годам лишения свободы жительницу Донецка за "шпионаж в пользу спецслужб Украины" Фото: novorossia.today Такую информацию опубликовали сепаратистские СМИ, пишет " Эспрессо ". По их данным, жительница Донецка осужден на 10 лет за "шпионаж". Приговором военного трибунала "на правах" палаты Верховного Суда Донецкой Народной Республики ", гражданка Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 321" УК ДНР ", - говорится в сообщении. Согласно информации, женщина якобы вела сбор и передачу данных, касающихся ее "служебной" деятельности в "ДНР". Отмечается, что жительница Донецка была "госслужащим ДНР". "Выполняя задачи иностранной разведки, в период с февраля по октябрь 2016 Г. с помощью сети интернет передавала в СБУ сведения о сотрудниках" Фонда государственного имущества ", а также другую интересную информацию о деятельности" Фонда ", - добавили сепаратисты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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