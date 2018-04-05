|В "ДНР" женщину приговорили к 10 годам за "шпионаж в пользу Украины"
|05.04.2018 11:00
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Жительница Донецка была "госслужащим ДНР"В "ДНР" заявили, что "военный трибунал" приговорил к 10 годам лишения свободы жительницу Донецка за "шпионаж в пользу спецслужб Украины"
Фото: novorossia.today
Такую информацию опубликовали сепаратистские СМИ, пишет " Эспрессо ".
По их данным, жительница Донецка осужден на 10 лет за "шпионаж".
Приговором военного трибунала "на правах" палаты Верховного Суда Донецкой Народной Республики ", гражданка Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 321" УК ДНР ", - говорится в сообщении.
Согласно информации, женщина якобы вела сбор и передачу данных, касающихся ее "служебной" деятельности в "ДНР".
Отмечается, что жительница Донецка была "госслужащим ДНР".
"Выполняя задачи иностранной разведки, в период с февраля по октябрь 2016 Г. с помощью сети интернет передавала в СБУ сведения о сотрудниках" Фонда государственного имущества ", а также другую интересную информацию о деятельности" Фонда ", - добавили сепаратисты.