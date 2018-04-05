Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку внедрению среднесрочного бюджетного планирования. Об этом он сказал во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице, передает

"Мы поддерживаем законодательную базу по созданию среднесрочного бюджетного планирования. Ведь делить средства ежегодно - стратегически неправильно", - подчеркнул он.

Как сообщал 21 марта Кабинет министров Украины одобрил проект закона о среднесрочном бюджетном планировании.

В Министерстве финансов Украины рассказали, что введение среднесрочного бюджетного планирования означает расширение горизонта бюджетного планирования с одного до трех лет. Ключевым элементом системы станет Бюджетная декларация на среднесрочный период. При этом закон о Государственном бюджете Украины остается годовым.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира