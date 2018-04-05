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Саудовская Аравия сбила выпущенную из Йемена по складам Saudi Aramco баллистическую ракету
05.04.2018 11:01

Саудовская Аравия сбила выпущенную из Йемена по складам Saudi Aramco баллистическую ракету

Саудовская Аравия сбила выпущенную из Йемена по складам Saudi Aramco баллистическую ракету

Системам ПВО Саудовской Аравии удалось успешно перехватить баллистическую ракету, которая была запущена повстанцами с территории Йемена по складам крупнейшей саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на юго-западе страны, сообщили в четверг западные СМИ.

Перехват был осуществлен накануне вечером. Ракета была выпущена по округу Джизан.

В арабской коалиции в свою очередь сообщили, что жертв и разрушений на земле нет.

Инцидент произошел после того, как на этой неделе йеменские мятежники-хуситы обстреляли саудовский танкер в Красном море.

По словам представителя возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против йеменских повстанцев Турки аль-Малики, танкер не пострадал и продолжил движение по маршруту.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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