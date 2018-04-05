Прослушка зафиксировала в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого слова и действия, после которых он не может занимать эту должность, считает генпрокурор Юрий Луценко. Луценко: Мі считаем, что в направленных в КДКП материалах есть состав дисциплинарных нарушений, по которым Холодницкого можно уволить Фото: EPA "Я думаю, уместным будет процитировать слова господина Сытника (директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. – ) из его недавнего интервью. Он сказал: все законодательные риски, которые возникают в связи с законодательной проблемой "исполняющий обязанности" САП, мелки по сравнению с тем, чтобы продолжать работать с нынешним главой САП. То есть методы работы Холодницкого не выдерживают критики с точки зрения закона и кодекса этики. В кабинете Холодницкого зафиксированы слова и действия, после которых, с моей точки зрения, он больше там работать не может", – сказал Луценко.Я и Сытник направили материалы в кваификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров."Мы считаем, что в них есть состав дисциплинарных нарушений, по которым вероятно уволить его с занимаемой должности. Комиссия примет решение на открытом заседании", – сказал генпрокурор.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился.3 апреля Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказался участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Он добавил, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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