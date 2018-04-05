После подписания соглашения об ассоциации с ЕС, Украина стала частью европейского рынка труда. Об этом во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает

"Подписание соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Украина становится частью европейского рынка труда", - отметил Порошенко.

По его словам, это побуждает бизнес увеличивать заработную плату в Украине.

"Например, в Киеве в феврале средняя заработная плата достигла уже более 14 000 гривен. И это выход - работодатели должны платить людям больше, платить легально, чтобы у них было меньше желания ехать за границу", - добавил он.

В то же время, Порошенко уточнил, что нужно также создавать для бизнеса благоприятную среду.

Напомним, в Госслужбе занятости основной причиной трудовой миграции в Украине считают низкий уровень заработной платы.

Отметим, за последние несколько лет больше только украинцы выезжали на заработки в Польшу, а также Россию, Италию и Чехию. В ближайшие годы, по прогнозу Национального банка, миграционные процессы, в частности в Польшу, могут усилиться.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира