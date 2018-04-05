Россия продолжит атаковать Европу на информационном и киберуровне.

"Это те уровни, где Европа не сможет противиться России. Будет дальше работать RussiaToday как орудие дезинформации и разжигания ненависти", - отметил в интервью "" редактор интернет-издания Newsader, российский журналист и публицист Александр Кушнарь, передает .

По его словам, у Путина широкое поле для неконвенционального воздействия на Запад, особенно на Европу.

"У Европы очень слабая воля, у нее отсутствует юридический механизм для симметричных ответов. Но военное набег на Европу невозможно. России нечем атаковать, это страна третьего мира, технологически отсталая. Они не могут даже телефон свой создать, не говоря уже о новейшем оружии, о котором недавно распинался Путин. Единственный вариант для них что-то изобрести - это у кого-то что-то украсть", - пояснил Кушнарь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира