|Польша готова к переговорам с Украиной по восстановлению украинских памятников
|05.04.2018 11:09
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CУСПИЛЬСТВО НОВОСТИ Польша готова к переговорам с Украиной по восстановлению украинских памятников Речь идет о памятнике на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 годуПольша готова вести с Украиной переговоры по поводу восстановления разрушенных украинских мест памяти на юге Польши
Фото: з відкритих джерел
Об этом в интервью Укринформу заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.
Речь идет о памятнике на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 году.
"Институт национальной памяти, Министерство культуры Польши и польские власти готовы вести переговоры на эту тему (восстановление памятника на горе Монастырь - ред.)", - сообщил Шарек.
Он отметил, что проблема разрушенного памятника в Грушовичах надо решить следующим образом: провести совместную эксгумацию в этом месте, детально исследовать, кто там похоронен, а затем их почтить.
"Мы действительно можем дискутировать о форме, каким образом был отстранен этот памятник (в Грушовичах - ред.)", - отметил председатель ИНП Польши.
По его мнению, надо искать "то, что нас объединяет".
"Мы соседи и будем ими всегда, этого не изменим. Поэтому, надо ценить друг друга и сотрудничать", - отметил Шарек.
Напомним, в четверг, 22 марта, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил , что Украина готова к решению вопроса снятия запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов в диалоге с польской стороной и с учетом интересов обеих сторон.