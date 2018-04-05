CУСПИЛЬСТВО НОВОСТИ Польша готова к переговорам с Украиной по восстановлению украинских памятников Речь идет о памятнике на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 году

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

Речь идет о памятнике на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 году.

"Институт национальной памяти, Министерство культуры Польши и польские власти готовы вести переговоры на эту тему (восстановление памятника на горе Монастырь - ред.)", - сообщил Шарек.

Он отметил, что проблема разрушенного памятника в Грушовичах надо решить следующим образом: провести совместную эксгумацию в этом месте, детально исследовать, кто там похоронен, а затем их почтить.

"Мы действительно можем дискутировать о форме, каким образом был отстранен этот памятник (в Грушовичах - ред.)", - отметил председатель ИНП Польши.

По его мнению, надо искать "то, что нас объединяет".

"Мы соседи и будем ими всегда, этого не изменим. Поэтому, надо ценить друг друга и сотрудничать", - отметил Шарек.