С точки зрения музыканта, ранее его слова были неверно интерпретированы журналистами

Время для концертов в Луганске, Донецке и Крыму ещё не пришло, но может настать, если на это будет воля политиков. Так руководитель «Аквариума» Борис Гребенщиков ответил накануне на вопрос российского издания «Фонтанка»: готов ли музыкант выступить на вышеупомянутых территориях прямо сейчас. Об этом сообщает Экономика от Пророка, информирует svodka.net.

«Мы рады играть нашу музыку людям где угодно, но в планы «Аквариума» не входит нарушать границы государств, установленные международными договорами и признанные большинством стран мира. Цивилизация держится на договоренностях между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями — значит расшатывать её устои», — подчеркнул БГ.

Музыкант добавил, что «Аквариум» с радостью сыграет в Крыму, в Донецке, Луганске и «где угодно», но «время для этого пока не пришло».

«Мы надеемся, что оно скоро придет. Задача политиков — улучшать жизнь своего народа, а значит сделать так, чтобы музыку могли услышать везде», — добавил Борис Гребенщиков.

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Как сообщалось ранее, 3 апреля агентство ТАСС опубликовало интервью с БГ, где, в частности, появилась его фраза: «Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления». С точки зрения музыканта, эти слова были неверно интерпретированы журналистами, и в ближайшее время Крым, Донецк и Луганск БГ с концертами не поедет.

Напомню, весной 2016 года Гребенщиков смачно поиздевался над путинскими журналистами.

Выступая в российском городе Воронеже, он обратился к зрительному залу и сделал саркастическое заявление: «Эту песню я хочу посвятить людям опасной профессии… Журналистам, особенно теле- и радиожурналистам. Ведь им, наверное, тяжело врать 24 часа в день, 7 дней в неделю, много лет подряд. Посмотрите, какой грех они берут на душу, каким чудовищным усилием им приходится оправдывать себя самих перед самими собой. Когда приходится изменять себе, придумывать, зачем они это делают, мы подумали, что грешно не воспеть их работу».

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Композицию для представителей СМИ Гребенщиков подобрал соответствующую своим заявлениям — «Собачий вальс».

Ее текст отличался особой жесткостью: «Их мир катится в пропасть на фоне нашего роста, еще бы сжечь эти книги — как всё было бы просто…».

Ну а из вчерашнего заявления Гребенщикова следует, что он не признает Крым частью России и, соответственно, считает его оккупированной территорией. Молодец!

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