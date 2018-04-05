США планируют обеспечить быстрое приход в Европу 30 тыс. солдат в случае вооруженного конфликта с Россией, сообщает Newsru.com со ссылкой на The Wall Street Journal. Эти войска должны будут подоспеть в горячую точку в течение 30 дней. Вместе с ними будут развернуты дополнительные самолеты и корабли, передает .

Как отмечает газета, укрепление боеготовности союзников перед лицом возрождающейся российской угрозы стало приоритетом министра обороны США Джима Мэттиса. По словам официальных лиц, позиция США встречает всеобщее одобрение, и их союзники по НАТО надеются достичь соглашения до саммита лидеров в июле.

Предложение США предусматривает, что у альянса будет 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий и 30 военно-морских кораблей, готовых к развертыванию. В совокупности речь пойдет об упомянутых выше 30 тыс. военнослужащих и более 360 истребителей.

Во время холодной войны планы США предусматривали переброску в Европу 10 американских дивизий — около 200 тысяч военнослужащих — за 10 дней. В новом предложении упор делается на способности к мобилизации европейских союзников и менее амбициозные сроки.

В прошлом году НАТО разместило в Польше и странах Балтии — у российской границы — 4,6 тысячи военнослужащих. У альянса имеется также пять тысяч военных в составе передовых сил, которые должны прийти им на подмогу в течение 10 дней. Но этим войскам нужна поддержка со стороны 30 готовых к бою батальонов, прокомментировал изданию прежний заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«Подкрепление — по-прежнему неотъемлемый элемент. И конечно, что способность НАТО предоставлять подкрепление пока намного слабее, чем требуется», — говорит Вершбоу.

По данным газеты, силы подкрепления предполагается развертывать, если Москва предпримет «ползучую аннексию территории союзника НАТО».

«Кошмарный сценарий для альянса — набег в тот момент, когда силы США, такие как 82-я воздушно-десантная дивизия из Форт-Брэгга, Северная Каролина, заняты кризисом в Азии», — пишет WSJ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира