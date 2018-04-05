Вчера пресс-служба внефракционного депутата Надежды Савченко сообщила, что 5 апреля депутат должна пройти психофизическую экспертизу с применением полиграфа. Ее сестра Вера Савченко заявила, что адвокаты не получили материалы производства для ознакомления. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: EPA "Я не знаю, что это за экспертиза, и материалы дела никому не переданы. И чья это идея, если нет материалов дела, я тоже не знаю. И я надеюсь, что экспертизы не будет, пока мы не ознакомимся с материалами дела", – сказала она. Сестра депутата добавила, что к Савченко не пускают никого, кроме адвокатов."Журналистов пускать тоже не хотят, мотивируя тем, чтобы не было шуму и крику", – добавила Вера Савченко.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Вчера пресс-служба Савченко сообщила, что депутата 5 апреля проверят на полиграфе, адвокаты не получили материалы производства для ознакомления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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