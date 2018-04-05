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Сестра Савченко о проверке нардепа на полиграфе: Надеюсь, что экспертизы не будет, пока мы не ознакомимся с материалами дела
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05.04.2018 11:13
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Вчера пресс-служба внефракционного депутата Надежды Савченко
сообщила, что 5 апреля депутат должна пройти психофизическую
экспертизу с применением полиграфа. Ее сестра Вера Савченко
заявила, что адвокаты не получили материалы производства для
ознакомления. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото:
EPA "Я не знаю, что это за экспертиза, и материалы дела никому не
переданы. И чья это идея, если нет материалов дела, я тоже не знаю.
И я надеюсь, что экспертизы не будет, пока мы не ознакомимся с
материалами дела", – сказала она. Сестра депутата
добавила, что к Савченко не пускают никого, кроме
адвокатов."Журналистов пускать тоже не хотят, мотивируя тем, чтобы
не было шуму и крику", – добавила Вера Савченко.22 марта
Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала
дозволение на ее задержание и арест. 23
марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права
залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта
Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая
рвота. Савченко подозревают в подготовке террористического
акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного
строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что
нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Вчера
пресс-служба Савченко сообщила, что депутата 5 апреля проверят на
полиграфе, адвокаты не получили материалы производства для
ознакомления.
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