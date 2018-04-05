Децентрализация - это вопрос в том числе национальной безопасности Украины и евроатлантической интеграции. Об этом во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает

"Децентрализация - это вопрос в том числе национальной безопасности и евроатлантической интеграции. В годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина-НАТО один из ключевых разделов посвящен децентрализации. Она стала частью наших международных обязательств", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что децентрализация стартовала 4 года назад. Ее смысл - сблизить власть и человека, передать все права и ресурсы территориальным общинам.

"Идея делегирования полномочий финансовых ресурсов на места была приоритетом, тогда как Украина извне навязывался федерализация. Политика децентрализации оказалась действенной ядом от федерализации, которую искусственно пыталась привить Украине Россия", - добавил Президент.

Как сообщал реформа децентрализации является предохранителем от любого сепаратизма в Украине. Об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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