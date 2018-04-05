Стало известно о смерти легендарного футболиста и тренера мирового уровня, передает со ссылкой на .

Как сообщается, из жизни ушел экс- тренер лондонского «Челси» Рэй Уилкинс скончался в возрасте 61 года.

«Мы совершенно опустошены и огорчены новостью о смерти нашего бывшего игрока, капитана и помощника главного тренера. Покойся с миром, Рэй Уилкинс. Тебя будет не хватать», — написано в официальном твиттер-аккаунте «Челси».

Некоторое время назад Уилкинс перенес искренний приступ. В связи с болезнью он был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы.

Напомним, Рэй Уилкинс известен по выступлениям за лондонские «Челси» и «Куинз Парк Рейнджерс», «Манчестер Юнайтед», а также итальянский «Милан» и французский «ПСЖ».

Бывший полузащитник провел в составе сборной Англии 83 матча. Кроме того, он работал тренером и помощником главного тренера в составе «Челси».

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