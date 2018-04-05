Остров Боракай на Филиппинах, который является одним из самых популярных местных курортов, был закрыт для туристов. Об этом сообщает The Guardian .

Соответствующее решение принял президент страны Родриго Дутерте, обвинив местные отели в сбрасывании отходов прямо в море и превращении острова в "выгребную яму".

За время, пока Боракай будет оставаться закрытым для туристов, департаменты окружающей среды и природных ресурсов, туризма и внутренних дел намерены снести внести ряд изменений. Это включает снос незаконных построек, ремонт системы дренажа и канализации, а также другие меры по восстановлению инфраструктуры и экологии острова.

Известно, что каждый год Боракай посещают 2 миллиона туристов. Всего на острове работают 500 отелей, их обслуживают 17 тысяч работников. Еще 11 тысяч человек занимаются строительством новых объектов инфраструктуры.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 23 января, на Филиппинах случилось извержение вулкана Майон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира