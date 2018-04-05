Москве было нетрудно «подыграть» Анкаре, так как в дальнейшем это поможет Турции «впечатлить» Запад и при этом закрепит позиции России на рынке вооружений.

Начало поставок ракетных систем С-400 «Триумф» Турции в июле 2019-го, а не в марте 2020-го года — это «беспрецедентная уступка Москвы», решение о которой было принято во время переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет «Коммерсантъ», информирует svodka.net.

Контракт на поставку турецкой армии четыре дивизионов С-400 Турции подписали в июле 2017 года. Согласно договору, 45% от 2,5 миллиарда долларов — стоимости контракта — Анкара оплатит своими средствами, а еще 55% будут покрыты займом от России. По сведениям «Коммерсанта», Турция планирует погасить кредит в течение четырех лет, отдавая каждый год по 15%. Собеседники «Коммерсанта» заявляют, что к контракту будет подписано дополнительное соглашение, в котором будет изменена дата начала поставок. Высокопоставленный военный источник «Коммерсанта» заявил, что подобная уступка со стороны России «в какой-то степени беспрецедентна». «Исполнение контракта в столь сжатые сроки демонстрирует высокий уровень наших отношений», — сказал он.

Трудностей при реализации контракта не ожидается, рассказал газете топ-менеджер предприятия оборонно-промышленного комплекса. По его словам, с учетом ввода в эксплуатацию мощностей Кировского машиностроительного предприятия и Нижегородского машиностроительного завода «задача выглядит более чем выполнимой». Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что в случае непредвиденных обстоятельств Минобороны может уступить долю своего задела по С-400 для ускорения поставок Турции.

По словам главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, Турции важно получить первую зенитную систему дальнего радиуса действия, чтобы показать «свою независимость в оборонном плане». Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, что Москве было нетрудно «подыграть» Анкаре, так как в дальнейшем это поможет Турции «впечатлить» Запад и при этом закрепит позиции России на рынке вооружений.

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