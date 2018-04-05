Совладелец порта ТИС Ставницер заинтересован в развитии радио и образовательных проектов

Совладелец и генеральный директор порта ТИС (стивидор, оперирующий в порту "Южный") Андрей Ставницер заинтересован в развитии радио-проекта и просветительских проектов.

"Радио MORE.FM - мне просто нравится. Недавно мы вместе с "Киевстар" запустили бесплатное цифровое радио, доступное и абонентам, и через браузер. Его можно слушать в машине, в поездке, где угодно, без рекламы, без лишних разговоров. Включил бесплатно на телефоне любимую музыку – и слушаешь. Я уверен, что это – медиа будущего", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также, из развиваемых он назвал проект под названием "Море смысла", который имеет около 120 тыс. подписчиков.

"Но он еще не в том виде, в котором я хотел бы его видеть. Хочу его доформатировать. Это просветительский проект, рассчитанный на интеллектуальную аудиторию, для людей от 25 лет. Там много переводного контента", - рассказал А.Ставницер.

Кроме того, по его словам, в апреле в здании, где расположен офис инвесткомпании SD Capital, одним из создателей которой является А.Ставницер (напротив костела св. Николая на ул. Большая Васильковская в Киеве - ИФ), откроется развивательно-образовательный проект mOre.

"Мы перевезли туда Aspen Institute, привлекли ассоциацию владельцев семейных компаний FBN Украина, ведем переговоры с "Институтом будущего" - хотим объединить этих людей в одном месте", - сказал он.

Между тем он подчеркнул, что развитие проектов будет проходить категорически без политики.

"Я пока не готов заниматься политикой. Кроме того, украинская политика аполитична - это борьба за власть или борьба крыс в банке", - резюмировал А.Ставницер.

Полный текст интервью с А.Ставницером будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"