Рада приняла за основу законопроект "О национальной безопасности" { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/news/politics/rada-prinyala-za-osnovu-zakonoproekt-o-nacionalnoy-bezopasnosti-240070.html" }, "headline": "Рада приняла за основу законопроект "О национальной безопасности"", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2400/70_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-05T12:18:02+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "keywords": "ПОЛИТИКА, Politics" } ПОЛИТИКА Рада приняла за основу законопроект "О национальной безопасности" Фото: Verkhovna Rada / Flickr За документ проголосовали 265 нардепов.Инициатором документа выступил президент Украины Петр Порошенко, о необходимости его принятия докладывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны на заседании 4 апреля рекомендовал поддержать за основу законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины"."С точки зрения нормотворческой техники мы добавили несколько моментов, которые в этом постановлении будут учтены уже во время первого чтения. Кроме того, было озвучено на комитете, что комментарии или поправки, которые касаются СБУ, завтра будут во время доклада секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым озвучены в зале", – заявил член комитета, глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов.17 января члены СНБО обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".5 февраля Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий приказ появился на официальном сайте президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.Законопроект "О национальной безопасности Украины" был зарегистрирован в парламенте 28 февраля, документ был отмечен президентом как неотложный.19 марта член комитета, нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник заявлял, что, согласно уточненной редакции проекта закона, Служба безопасности Украины будет подотчетна и подконтрольна Верховной Раде. Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '240070'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

