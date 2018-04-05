|Уже 40 ОТО получили в собственность земли сельхозназначения
|05.04.2018 11:23
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5 апреля еще 27 общин получили в собственность более 22 тыс. га земель сельхозназначения за пределами населенных пунктов. Таким образом, уже 40 ОТО владеют сельхозземлями, передает со ссылкой на “Правительственный портал”.
Отмечается, что соответствующие документы подписаны в Виннице в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана.
“27 общин получат сегодня землю. Правительство одобрило прогрессивное решение, и сегодня мы выполняем важную миссию ”, - сказал Гройсман.
Таким образом, уже 40 ОТО владеют землями сельскохозяйственного назначения.
Напомним, 22 марта еще шесть ОТО получили в собственность сельскохозяйственные земли , после чего количество таких общин увеличилось до 13.
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