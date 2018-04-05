5 апреля еще 27 общин получили в собственность более 22 тыс. га земель сельхозназначения за пределами населенных пунктов. Таким образом, уже 40 ОТО владеют сельхозземлями, передает со ссылкой на “Правительственный портал”.

Отмечается, что соответствующие документы подписаны в Виннице в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана.

“27 общин получат сегодня землю. Правительство одобрило прогрессивное решение, и сегодня мы выполняем важную миссию ”, - сказал Гройсман.

Таким образом, уже 40 ОТО владеют землями сельскохозяйственного назначения.

Напомним, 22 марта еще шесть ОТО получили в собственность сельскохозяйственные земли , после чего количество таких общин увеличилось до 13.

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