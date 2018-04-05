|Шпаргалка для мамы: запомните или сохраните где-то на видном месте
|05.04.2018 11:24
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Никогда не давайте антибиотик до того как на руки не получите анализ крови с лейкоформулой. Запомните, напишите себе где-то на видном месте, пишет со ссылкой на .
Запомните это:
Если вам сделали анализ без лейкоформулы, но вы видите, что лейкоцитов, к примеру, 15,4, а лимфоцитов 15-20, то уже с большой степенью вероятности можно говорить о бак. инфекции. Если же лимфоцитов и лейкоцитов много — это не повод сразу хвататься за антибиотики.
Недавно я была в шоке. Ко мне пришла одна мама «по знакомству» с анализом ребенка… Причина обращения — несбиваемая обычными методами температура под 40, а там… Лейкоциты — 234. Это лейкоз, к сожалению у нас очень мало кто знает что настолько повышенные лейкоциты — это уже вообще не к педиатру, это к гематологу и детскому онкологу.
Всё! Не надо даже иметь супер-пупер мед. образования, чтобы диагностировать природу инфекции.
Но после того, как вы узнали, что же явилось причиной инфекции, обращайтесь за назначением.
И напоследок — табличка норм:
Жаропонижающие
Если температура 38,3-38,8
Купить свечи и сироп из списка, их можно чередовать при повторном повышении температуры через 3,5-4 часа.
Если температура 38,8-39,2
Если температура больше 39,2 -1/3
Все смешать. Раздеть, обтирать водкой с водой 50/50, но не кисти рук и не стопы.
Противовирусные
Насморк
Начало, текут, жидкие, прозрачные:
Густоваты, плохо отходят, белые:
Виброцил по 2 кап. × 4 раз в день 5-7 дней — густые, не выходят,
зеленые, долго сохраняются
Изофра или полидекса по 1 впрыскиванию до 4-х раз в день
Кашель
Начало сухого кашля, без мокроты:
Мукалтин по 1 табл. × 3 раза в день
Стоптуссин в каплях. принимать по весу, посмотреть в
аннотации
Бромгексин по 1 ч. л.(5 мл) × 3 раза в день, 5 дней
Лазолван (или Амбробене) в сиропе по 1 ч. л.(5 мл) × 3 раза в
день, 5 дней
Аскорил (или Кленбутерол, или Джосет) по 1 ч. л.(5 мл) × 3 раза в день до улучшения отхождения мокроты, 5-7 дней
Рвота без жидкого стула
Регидрон (Гидровит-форте) 1 пак. развести в 1 литре воды
Если рвота не прекращается:
Церукал ¼ табл. + но-шпа 1/3 табл. и вызвать скорую.
Жидкий стул
См. раздел «рвота»
Бактисубтил по 1 капс. × 3 раза в день-до нормализации
стула
Линекс по 1 капс. × 3 раза в день 4-7 дней
Жидкий стул с температурой больше 3-х дней
См. раздел выше
фуразолидон по 1 табл. × 3-4 раза в день, не меньше недели.
Диета при кишечном синдроме
Исключить:
цельное молоко (но можно давать смесь небольшими объемами)
каши на воде (внимание: овсянка слабит, рис крепит) без масла и
молока
Уши
Отипакс (или Анауран) по 3-4 капли × 3-4 раза в день, в оба уха, в теплом виде, 5-7 дней
Антигистаминные
Супрастин по 1/3 таб. 2-3 раза в день — быстрое действие
Места укусов:
Финестил-гель (или Псило-бальзам) 3-4 раза в день
Сильное покраснение и отек:
Гидрокортизоновая глазная мазь 2-3-4 раза в день(по ситуации) до улучшения, затем финестил-гель
Глаза
Когда слезятся:
Фурацилин 1 табл. развести в 1 стакане воды, промывать разными
ватными тампонами, от наружного угла глаза к внутреннему
С гнойным отделяемым:
0,25% раствор левомицетина по 2 кап.×3-4-6 раз в день 5-7
дней
Внимание! Если продолжает появляться обильное гнойное отделяемое на фоне лечения в течении 3-х дней, тогда начинать Тобрекс по 2-3 кап × 3-4 раза в день 5-7 дней.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!