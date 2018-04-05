Никогда не давайте антибиотик до того как на руки не получите анализ крови с лейкоформулой. Запомните, напишите себе где-то на видном месте, пишет со ссылкой на .

повышение лейкоцитов, СОЭ, лимфоцитов — вирус

повышение лейкоцитов, СОЭ, нейтрофилов сегметоядерных и палочкоядерных + снижение лимфоцитов — бактерия без

повышения нейтрофилов бактериальной инфекции не бывает.

Запомните это:

Если вам сделали анализ без лейкоформулы, но вы видите, что лейкоцитов, к примеру, 15,4, а лимфоцитов 15-20, то уже с большой степенью вероятности можно говорить о бак. инфекции. Если же лимфоцитов и лейкоцитов много — это не повод сразу хвататься за антибиотики.

Недавно я была в шоке. Ко мне пришла одна мама «по знакомству» с анализом ребенка… Причина обращения — несбиваемая обычными методами температура под 40, а там… Лейкоциты — 234. Это лейкоз, к сожалению у нас очень мало кто знает что настолько повышенные лейкоциты — это уже вообще не к педиатру, это к гематологу и детскому онкологу.

Всё! Не надо даже иметь супер-пупер мед. образования, чтобы диагностировать природу инфекции.

Но после того, как вы узнали, что же явилось причиной инфекции, обращайтесь за назначением.

если вирусная инфекция — обильное питье, проветривание, увлажнение воздуха, промывание носа, симптоматическая терапия.

бактериальная — обратитесь к врачу за антибиотиком в нужной дозировке.

И напоследок — табличка норм:

Жаропонижающие

Если температура 38,3-38,8

Нурофен (сироп/свечи)

Эффералган (сироп/свечи)

Панадол (свечи) — сироп не покупать, очень аллергенный

Цифекон (свечи)

Купить свечи и сироп из списка, их можно чередовать при повторном повышении температуры через 3,5-4 часа.

Если температура 38,8-39,2

Анальгиновые свечи 0,25

Если температура больше 39,2 -1/3

Анальгин + 1/3 таб.

Парацетамол (0,5 гр) + 1/3 таб.

Супрастин и/или 1/3 таб. но-шпы (40 мг).

Все смешать. Раздеть, обтирать водкой с водой 50/50, но не кисти рук и не стопы.

Противовирусные

Оцилококкцинум по 1 контейнеру × 2 раза в день 3 дня — начало заболевания или как профилактика, если кто-то заболел

Энгистол по 1 табл. × 3 раза в день, растолочь и всыпать в ротик, не заедать, не запивать, между едой. Курс лечения- от 7 до 14 дней.

Насморк

Начало, текут, жидкие, прозрачные:

Грипферон по 4-5 капель (можно из флакона прям заливать) × 6 раз в день 3-4 дня — заложенность

Називин (отривин, длянос) — концентрация по возрасту, по 2 кап. × 3-4 раза в день, не больше 5 дней

Густоваты, плохо отходят, белые:

Виброцил по 2 кап. × 4 раз в день 5-7 дней — густые, не выходят, зеленые, долго сохраняются

Ринофлуимуцил по 1 впрыскиванию × 4 раза в день 5-7 дней

Густые, зеленые, не проходят на ринофлуимуциле:

Изофра или полидекса по 1 впрыскиванию до 4-х раз в день

Кашель

Начало сухого кашля, без мокроты:

Мукалтин по 1 табл. × 3 раза в день

Сухая смесь от кашля с корнем алтея для детей 1 пакетик развести в 3-х ч. л. воды, 6 пакетиков в день

Стодаль по 1 ч. л.(5 мл) ×3 раза в день

Сухой, приступообразный, бьющий:

Стоптуссин в каплях. принимать по весу, посмотреть в аннотации

Синекод в каплях, применение посмотреть по аннотации 3 раза в день или перед сном

Влажный, легко откашливается:

Бромгексин по 1 ч. л.(5 мл) × 3 раза в день, 5 дней

Влажный, не очень откашливается:

Лазолван (или Амбробене) в сиропе по 1 ч. л.(5 мл) × 3 раза в день, 5 дней

Влажный, слышно, что есть мокрота, но почти не откашливается, что мокрота «гуляет» в бронхах, как гармошка:

Аскорил (или Кленбутерол, или Джосет) по 1 ч. л.(5 мл) × 3 раза в день до улучшения отхождения мокроты, 5-7 дней

Рвота без жидкого стула

Регидрон (Гидровит-форте) 1 пак. развести в 1 литре воды

Минеральная вода («Славяновская», «Смирновская», «Нарзан») — выпустить газики — Фильтрум растолочь 1 таб., добавить в 50 мл воды

Все растворы давать по очереди по 1 ч. л , с перерывами в 5-7-10 минут до прекращения рвоты.

Если рвота не прекращается:

Церукал ¼ табл. + но-шпа 1/3 табл. и вызвать скорую.

Жидкий стул

См. раздел «рвота»

Бактисубтил по 1 капс. × 3 раза в день-до нормализации стула

Смекта 1 пакетик в 50 мл воды, до 3-х пакетиков в день, дробно в течении дня по 1-2 ч. л.- до нормализации стула

После нормализации стула:

Линекс по 1 капс. × 3 раза в день 4-7 дней

Фильтрум по 1 табл. × 3 раза в день 4-7 дней

Жидкий стул с температурой больше 3-х дней

См. раздел выше

фуразолидон по 1 табл. × 3-4 раза в день, не меньше недели.

Диета при кишечном синдроме

Исключить:

цельное молоко (но можно давать смесь небольшими объемами)

фрукты

фруктовые соки

черный хлеб

яйца

грубые овощи (белокачанную капусту, зелень, огурцы, помидоры, морковку, тыкву)

никаких компотов, особенно из сухофруктов

Можно:

каши на воде (внимание: овсянка слабит, рис крепит) без масла и молока

протертые овощи (брокколи, цв.капуста, картошка)

вареное протертое мясо

подсушенный белый хлеб

немного творога/кефира низкой жирности (так называемые «трехдневные», т. е. на пачке дата упаковывания не должна совпадать с датой употребления с разницей в 3 дня, кефир дображивает в пачке).

Очень часто при поносе появляется жуткое раздражение кожи на попе — Деситин.

Уши

Отипакс (или Анауран) по 3-4 капли × 3-4 раза в день, в оба уха, в теплом виде, 5-7 дней

Антигистаминные

Супрастин по 1/3 таб. 2-3 раза в день — быстрое действие

Зиртек по 15 кап. 1 раз в день — длительно

Эриус по 5 мл 1 раз в день — длительно

Места укусов:

Финестил-гель (или Псило-бальзам) 3-4 раза в день

Сильное покраснение и отек:

Гидрокортизоновая глазная мазь 2-3-4 раза в день(по ситуации) до улучшения, затем финестил-гель

Глаза

Когда слезятся:

Фурацилин 1 табл. развести в 1 стакане воды, промывать разными ватными тампонами, от наружного угла глаза к внутреннему

Офтальмоферрон по 3-4 капли × 3-4-6 раз в день до прекращения симптомов

С гнойным отделяемым:

0,25% раствор левомицетина по 2 кап.×3-4-6 раз в день 5-7 дней

Полудан развести по риске на ампуле (посмотрите внимательно, обязательно найдете) по 3-4 капли×4 раза в день, до прекращения симптомов.

В аптеке посмотрите коробку, в ней должен быть растворитель. Если его нет, отдельно купите воду для инъекций, ею развести препарат.

Внимание! Если продолжает появляться обильное гнойное отделяемое на фоне лечения в течении 3-х дней, тогда начинать Тобрекс по 2-3 кап × 3-4 раза в день 5-7 дней.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира