|В Румынии микроавтобус упал в реку: девять человек погибли
|05.04.2018 11:25
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бездна реки в месте падения микроавтобуса - семь метровДевять человек погибли в Румынии в результате падения микроавтобуса в реку Быстрица на северо-востоке страны.
Фото: romaniatv.net
Микроавтобус, в котором находились десять человек, упал в реку в ночь на четверг. Инцидент произошел в уезде Нямц, сообщает Romania TV . На место происшествия сразу выехали несколько спасательных команд.
Сразу после аварии одной женщине удалось выбраться из автобуса и выплыть на поверхность. Она оставалась в сознании, когда ее нашли спасатели и отправили в больницу.
Глубина реки в месте падения микроавтобуса составляла семь метров.
Спасателям сначала удалось извлечь из воды тела семерых пассажиров, двух считавшихся пропавшими без вести. Однако позже спасатели нашли и их. Всем погибшим было от 17 до 45 лет.
Полиция предполагает, что к аварии могла привести пробита шина. Как отмечается, микроавтобус не предназначалась для перевозки пассажиров, в нем были установлены импровизированные лавки. В нем перевозили работников местного лесного хозяйства.
Напомним, что в Баварии на юге Германии, туристический автобус столкнул с фурой , в результате чего водитель погиб, еще 17 человек пострадали.