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В Румынии микроавтобус упал в реку: девять человек погибли
05.04.2018 11:25
В Румынии микроавтобус упал в реку: девять человек погибли
бездна реки в месте падения микроавтобуса - семь метров
Девять человек погибли в Румынии в результате падения микроавтобуса в реку Быстрица на северо-востоке страны.
В Румынии микроавтобус упал в реку: девять человек погибли Фото: romaniatv.net

Микроавтобус, в котором находились десять человек, упал в реку в ночь на четверг. Инцидент произошел в уезде Нямц, сообщает Romania TV . На место происшествия сразу выехали несколько спасательных команд.

Сразу после аварии одной женщине удалось выбраться из автобуса и выплыть на поверхность. Она оставалась в сознании, когда ее нашли спасатели и отправили в больницу.

Глубина реки в месте падения микроавтобуса составляла семь метров.

Спасателям сначала удалось извлечь из воды тела семерых пассажиров, двух считавшихся пропавшими без вести. Однако позже спасатели нашли и их. Всем погибшим было от 17 до 45 лет.

Полиция предполагает, что к аварии могла привести пробита шина. Как отмечается, микроавтобус не предназначалась для перевозки пассажиров, в нем были установлены импровизированные лавки. В нем перевозили работников местного лесного хозяйства.

Напомним, что в  Баварии на юге Германии, туристический автобус столкнул с фурой , в результате чего водитель погиб, еще 17 человек пострадали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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