бездна реки в месте падения микроавтобуса - семь метров

Микроавтобус, в котором находились десять человек, упал в реку в ночь на четверг. Инцидент произошел в уезде Нямц, сообщает Romania TV . На место происшествия сразу выехали несколько спасательных команд.

Сразу после аварии одной женщине удалось выбраться из автобуса и выплыть на поверхность. Она оставалась в сознании, когда ее нашли спасатели и отправили в больницу.

Глубина реки в месте падения микроавтобуса составляла семь метров.

Спасателям сначала удалось извлечь из воды тела семерых пассажиров, двух считавшихся пропавшими без вести. Однако позже спасатели нашли и их. Всем погибшим было от 17 до 45 лет.

Полиция предполагает, что к аварии могла привести пробита шина. Как отмечается, микроавтобус не предназначалась для перевозки пассажиров, в нем были установлены импровизированные лавки. В нем перевозили работников местного лесного хозяйства.