Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Канаду продемонстрировал очень оригинальные носки. Соответствующее сообщение и снимок были обнародованы в Twitter-аккаунте Canada at NATO.

"Очень стильные носки Генерального секретаря НАТО Йенса Стольтенберга. Очень рады, что они и вы совершили поездку через Атлантику", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пользователи микроблога тут же начали насмехаться над генсеком НАТО.

"Тяжело представить себе, какое белье он носит", - написал один из пользователей микроблога.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, на очередной сессии Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос, премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел носки с забавными принтами .

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