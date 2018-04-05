Трое нацгвардейцев ранены в результате взрыва на полигоне в Кривом Роге

В Кривом Роге на полигоне 17-й отдельной танковой бригады в результате взрыва неустановленного предмета получили ранения трое военнослужащих Национальной Гвардии.

"В Кривом Роге на полигоне 17-й отдельной танковой бригады во время мероприятий по военный подготовке подразделений Национальной гвардии Украины, в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины. Пострадавшие госпитализированы", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в четверг.

В сообщении отмечается, что по данному факту оперативным командованием "Восток" начата служебная проверка.