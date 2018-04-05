Юрий Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае отстранения Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не сможет исполнять его функции, информирует svodka.net.

В интервью «Цензор. НЕТ» Луценко прокомментировал версию о том, что скандал вокруг антикоррупционного прокурора связан и НАБУ вызван его желанием монополизировать ресурс по борьбе с коррупцией.

«Давайте я покажу вам юридический документ. Он свидетельствует о том, что генеральный прокурор не может исполнять функции руководителя САП… Единственная функция, которую я теоретически могу осуществлять, – это подписывать решения о смене прокурора или состава группы прокуроров САП», – пояснил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что для него обязателен запрет на то, чтобы знать материалы их дел или давать указания по делу, рассматривать жалобы следователей на прокурора.

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«То есть генпрокурор в принципе не может руководить САП в случае снятия или отставки Назара Холодницкого», – добавил он.

В то же время глава ГПУ заверил, что НАБУ не сможет работать без антикоррупционной прокуратуры.

«Это два сиамских близнеца; невозможно детективу работать без прокурора! Выход из патовой ситуации один– решение парламента о неких изменениях в законе», – отметил он.

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Как сообщалось, 20 марта в кабинете Холодницкого были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке главы САП из-за проблем со здоровьем и «слишком нервной работы».

Позднее генпрокурор Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По его словам, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ.

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