Кабмин передал землю сельхозназначения еще 27 ОТГ – Гройсман Кабинет министров Украины передал землю сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов еще 27 объединенным территориальным громадам (ОТГ), сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "27 общин получат сегодня землю", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба правительства в четверг. Отмечается, что данным громадам было передано более 22 тыс. гектар земель сельхозназначения за пределами населенных пунктов. Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Кабмин передал землю сельхозназначения первым семи ОТГ, в конце марта - еще шести ОТГ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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