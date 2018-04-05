Сотрудники СБУ вместе с прокуратурой задержали одного человека, причастного к покушению на народного депутата Украины Игоря Мосийчука и установили фамилию еще трех, которые сейчас находятся на территории России. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, передает корреспондент

"Ими оказались граждане Украины, уроженец Азербайджана Григорян, граждане Украины Лысак и Мятных", - сказал П.Кононенко.

По его словам, еще один (организатор преступления) - генерал ГШ ВС Российской Федерации.

Как отметил прокурор, Григорян и Лысак сейчас скрываются на территории Российской Федерации, при этом последний, как стало известно, за средства, полученные за выполнение преступления, начинает собственный бизнес.

По словам П.Кононенко, для установления указанных лиц в результате проведения следственно-оперативных мероприятий было допрошено более 800 человек. Во время отработки прилегающей территории было установлено 120 камер видеонаблюдения, информация с которых была снята и проанализирована. Все эти меры позволили выйти на участников преступления. Также были назначены 25 экспертиз, результаты по 15 из которых получены. В то же время было обработано 10 тысяч мобильных соединений. Также установлено, что в качестве взрывного устройства был устройство, которое состояло из охранной сигнализации.

"Сотрудники СБУ еще в декабре получили информацию о лицах, причастных к преступлению, но понадобилось время, чтобы полностью задокументировать их", - сказал П.Кононенко.

В свою очередь заместитель главы СБУ Виктор Кононенко рассказал, что россиянин, который часто въезжал в Украину по поддельному паспорту, вместе с Григоряном несколько раз были возле дома, где расположен "Эспрессо ТВ".

"При этом Григорян проводил рекогносцировку местности, Лысак устанавливал взрывчатку, Мятных занимался изготовлением взрывчатки и установки ее на мопед", - сказал В.Кононенко.

Он добавил, что при обысках по месту жительства Мятных - на территории одного из гаражных кооперативов Киева, изъято около 2 кг тротила, ручные гранаты, гранатомет.

По его словам, Мятных задержали в Киеве и на прошлой неделе избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Лысаку и Григоряну сообщено о подозрении заочно и объявлено в розыск. Сейчас принимаются меры об установлении других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Отвечая на вопрос о цели преступления, Кононенко сказал: "Цель покушения прописана в статье 258 (теракт). Цель была - запугивание людей. С учетом той информации, которая нами было получено, им нужен был именно Мосийчук".

Напомним, 25 октября 2017 года в Киеве было совершено покушение на нардепа Мосийчука.

Первым погибшим стал охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения. Он погиб от полученных ранений. Второй - прохожий, который также погиб, был капитаном полиции.

По данным следствия, мощность взрывного устройства составляла 400-600 г в тротиловом эквиваленте.

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