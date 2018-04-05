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Обвинение отзывает подозрение Бубенчика
05.04.2018 11:33
Обвинение отзывает подозрение Бубенчика
Бубенчики и его защитников пригласили 17 часов в главное следственное управление для вручения новой подозрения
Обвинение отзывает ходатайство о содержании под стражей Ивана бубенчики. Судья удовлетворил ходатайство.
Обвинение отзывает подозрение Бубенчика Фото: з відкритих джерел

Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения в Печерском суде заявила заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по этому делу, пишет"Украинская правда".

"Я отзываю представлено ранее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану бубенчики" , - сказала Стрижевская.

Кроме того, она пригласила бубенчики и его защитников на 17 часов в Главное следственное управление для вручения новой подозрения.

После этого судья ушел в совещательную комнату. Через несколько минут судья вернулся и объявил об удовлетворении клоптання прокурора.

Как известно, 3 апреля  ГПУ вручила подозрение бубенчики , который рассказывал, как стрелял на Майдане в милицию. Его подозревают в убийстве двух милиционеров.

Бубенчики подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК).

В законе об амнистии указана только 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.

Депутат  Владимир Парасюк и Семен Семенченко готовы взять бубенчики на поруки .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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