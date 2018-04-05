Бубенчики и его защитников пригласили 17 часов в главное следственное управление для вручения новой подозрения

Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения в Печерском суде заявила заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по этому делу, пишет "Украинская правда".

"Я отзываю представлено ранее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану бубенчики" , - сказала Стрижевская.

Кроме того, она пригласила бубенчики и его защитников на 17 часов в Главное следственное управление для вручения новой подозрения.

После этого судья ушел в совещательную комнату. Через несколько минут судья вернулся и объявил об удовлетворении клоптання прокурора.

Как известно, 3 апреля ГПУ вручила подозрение бубенчики , который рассказывал, как стрелял на Майдане в милицию. Его подозревают в убийстве двух милиционеров.

Бубенчики подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК).

В законе об амнистии указана только 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.