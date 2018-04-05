В ходе проведения мероприятий по военный подготовке подразделений Национальной гвардии Украины на полигоне в Кривом Роге пострадали трое военнослужащих в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Twitter.

Также отмечается, что пострадавших военнослужащих госпитализировали. Кроме того, по данному факту была начата служебная проверка.

В ночь на вторник, 13 марта, на полигоне Широкий лан в Николаевской области произошел пожар . Пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кристина Вдовиченко заявила, что в результате происшествия погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.

Взрыв, в результате которого 15 военнослужащих были ранены, произошел на военной базе в Соединенных Штатах Америки.

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