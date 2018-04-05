Директора киевской школы, где избили и сломали позвоночник ученику 7-го класса Максиму Черникову, наказали недостаточно строго.

Об этом заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, отметив что дисциплинарное взыскание не является достаточной санкцией наказания, информирует svodka.net.

«Я считаю, что не довольно. Событие довольно резонансное. Уже все люди возмущены, уже все ждут, что будет происходить с этими учителями, с директором школы. И знаете, что возмущает… Мне даже ребенок написал, который входит в Детский национальный совет, он возмутился тем, что общество — или взрослые — разделились на два лагеря: с одной стороны, родители обвиняют, с другой стороны, учителя оправдывают (поведение коллеги. — Ред.). Директор школы с каменным лицом говорит: «Ну, это же дети, они играются». И вот это больше только возмущает», — отметил он.

Николай Кулеба сообщил, что лишь 4% детей после травли в школе обращаются к учителю, с родителями – похожая статистика.

«Низкий уровень доверия. Дети не знают, к кому обращаться. Дети не хотят говорить родителям о том, что с ними происходит… Ребенок сам решает эти проблемы, ребенок сам с этим ходит», — сказал он и добавил: «У нас сегодня кризис доверительных отношений с ребенком».

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Омбудсмен подчеркнул, что с детьми, которые привлечены к буллингу, должны заниматься и родители, и школа.

Он рассказал, что сейчас с Министерством образования будет разрабатываться программа для избежания буллинга в школах.

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