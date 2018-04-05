Рада намерена ввести формулу автоматического распределения должностей в парламентских комитетах между фракциями

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, которым предлагают утвердить алгоритм автоматического распределения должностей в парламентских комитетах для Верховной Рады Украины следующего созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона (№7550) о внесении изменений в некоторые законы относительно распределения должностей в комитетах Верховной Рады по принципу д’Ондта в первом чтении поддержал 241 народный депутат на пленарной заседании в четверг.

Авторы инициативы – председатель парламента Андрей Парубий и представители всех фракций и групп – предлагают внести изменения в закон о комитетах Верховной Рады и о Регламенте, предусмотрев, что избрание народных депутатов на должности председателей комитетов, заместителей, секретарей, членов комитетов осуществляется по принципу д’Ондта.

Согласно этому методу, должности между фракциями будут распределяться последовательно. Очередную в определенной последовательности должность получит та депутатская часть, которая имеет наибольшую квоту, которая исчисляется по формуле К=Ф:(П+1), где Ф – общее количество членов фракции, а П – количество должностей полученных депутатской фракцией до данного шага. "После каждой полученной должности квота депутатской фракции пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей", - сказано в законопроекте.

Предложения по избранию нардепа на соответствующую должность в конкретный комитет будут вносить в Раду депутатские фракции в порядке очередности по принципу д’Ондта, начиная с наиболее многочисленной фракции.

Если законопроект будет принят в целом и подписан, он вступит в силу с началом работы Верховной Рады нового 9-го созыва.

Согласно действующей редакции Регламента Верховной Рады, квоты распределения должностей глав, заместителей, секретарей и членов комитетов определяются пропорционально от количественного состава депутатских фракций (депутатских групп) до фактической численности народных депутатов.

Главное научно-экспертное управление парламента в своем выводе отмечает, что предложенный в законопроекте принцип распределения должностей в комитетах, как и ныне действующий, основывается на пропорциональном представительстве. Вместе с тем управление обращает внимание, что должности в разных комитетах имеют разный политический вес в зависимости от предметов их ведения.

"При этом если действующие предписания Регламента дают возможность достичь компромисса (договоренности) между разными парламентскими фракциями (группами) во время распределения должностей, то принцип д’Ондта предусматривает автоматическое распределения должностей без какого-либо согласования мнений и позиций", - сказано в выводах научно-экспертного управления.