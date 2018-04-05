С 2014 года местные бюджеты выросли в 3,6 раза. Об этом во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает

“В 2014 году местные бюджеты составили чуть более 63 млрд грн. А если взять 2018 год, то это почти 231 млрд грн. То есть средства мы фактически начали передавать на места”, - отметил Гройсман.

Напомним, по словам Президента Петра Порошенко за два месяца текущего года местные бюджеты выросли на 21,3%.

Ранее сообщалось, что 4 апреля Кабинет министров утвердил направление 1,9 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование соответствующей инфраструктуры объединенных территориальных общин в 2018 году.

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