В Интернете опубликовали очередные фото из оккупированного Севастополя, на которых видны до сих пор неубранные остатки некогда снесенных ларьков возле Малахова кургана, важного исторического и туристического места Крыма.

Фото размещены на странице RoksolanaToday&Крым‏, передает .

"Севастополь. Полгода назад снесли ларьки возле Малахова Кургана. И теперь тут красиво и аккуратно. Как в "гавани", – пишут в комментарии к фотографиям, напоминая об известных словах президента России Владимира Путина, произнесенных 18 марта 2014 года на митинге в честь аннексии Крыма.

"После тяжёлого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!" – сказал тогда Путин.

Севастополь

Пол года назад снесли ларьки возле Малахова Кургана

И теперь тут красиво и аккуратно

как в гавани — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира