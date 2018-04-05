|Как в гавани: в сети показали свежие фото из оккупированного Крыма
|05.04.2018 11:40
|
В Интернете опубликовали очередные фото из оккупированного Севастополя, на которых видны до сих пор неубранные остатки некогда снесенных ларьков возле Малахова кургана, важного исторического и туристического места Крыма.
Фото размещены на странице RoksolanaToday&Крым, передает .
"Севастополь. Полгода назад снесли ларьки возле Малахова Кургана. И теперь тут красиво и аккуратно. Как в "гавани", – пишут в комментарии к фотографиям, напоминая об известных словах президента России Владимира Путина, произнесенных 18 марта 2014 года на митинге в честь аннексии Крыма.
"После тяжёлого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!" – сказал тогда Путин.