|Гайтана поделилась совместной фотографией с супругом
|25.06.2018 11:40
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Життя як океан, де ніхто не гарантуватиме тобі штиль і спокій. Буває складно, іноді здається хвиля ось ось і накриє... І в такі моменти не соромно, що ми боїмось стихії, яка може зруйнувати все... Але, в серці завжди живе віра в капітана, якого ми обираємо на життя * #teamo #gaitana #гайтана #навсежиття #капитан #yahts #самыйлучший #кохаю #delfiayachts #поддождём #kalynaboats @kalynaboats * @basement.kiev * #basementkievПубликация от GAITANA (@gaitana_music) 23 Июн 2018 в 1:10 PDT
В эфире программы "Світське життя" на телеканале "1+1" певица сообщила, что вышла замуж в 2016 году.Певица родила первенца, дочь Сапфир-Николь, в начале июля 2017 года.
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