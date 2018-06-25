Украинская певица Гайтана обнародовала снимок с мужем, саунд-продюсером Алексом Смартом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гайтана: В сердце всегда живет вера в капитана, которого мы выбираем по жизни Фото: gaitana_music / Instagram "Жизнь – как океан, где никто не гарантирует тебе штиль и покой. Бывает сложно, иногда кажется, волна вот-вот и накроет... И в такие моменты не стыдно, что мы боимся стихии, которая может разрушить все... Но в сердце всегда живет вера в капитана, которого мы выбираем по жизни", – написала она. Життя як океан, де ніхто не гарантуватиме тобі штиль і спокій. Буває складно, іноді здається хвиля ось ось і накриє... І в такі моменти не соромно, що ми боїмось стихії, яка може зруйнувати все... Але, в серці завжди живе віра в капітана, якого ми обираємо на життя * #teamo #gaitana #гайтана #навсежиття #капитан #yahts #самыйлучший #кохаю #delfiayachts #поддождём #kalynaboats @kalynaboats * @basement.kiev * #basementkiev Публикация от GAITANA (@gaitana_music) 23 Июн 2018 в 1:10 PDT В эфире программы "Світське життя" на телеканале "1+1" певица сообщила, что вышла замуж в 2016 году.Певица родила первенца, дочь Сапфир-Николь, в начале июля 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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