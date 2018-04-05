Народный депутат от Блока Петра Порошенко Глеб Загорий заявил журналистам, что всю депутатскую зарплату и плату за работу по совместительству в двух вузах переводит на благотворительность. Третий год подряд Загорий декларирует автомобиль Tesla SP85D 2015 года выпуска Фото: Гліб Загорій / Facebook Загорий является конечным бенефициарным владельцем ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ЧАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод", ООО "Фарммединвест" и других компаний, зарегистрированных как в Украине, так и за рубежом.Политик внес в декларацию квартиру сына площадью 264 м2, базу отдыха в Киевской области, арендованный земельный участок площадью 40 778 м2, арендованную квартиру площадью 271,5 м2 и аренду офиса площадью 423,7 м2.Третий год подряд Загорий декларирует автомобиль Tesla SP85D 2015 года выпуска, также в декларации указаны Mercedes-Benz S 63 AMG 2014 года выпуска, Range Rover и Mercedes-Benz G 63 AMG 2014 года выпуска, принадлежащий жене депутата, Екатерине Загорий.Среди своих доходов Загорий указал зарплату депутата в размере 228 464 грн, заработную плату по совместительству за научную деятельность в двух вузах – Национальной медицинской академии последипломного образования и Киевском национальном университете технологии и дизайна (в сумме 58 119 грн), а также гонорар (3 млн грн) и роялти (9,22 млн грн) от "Дарницы", банковские проценты, доход от сдачи имущества в аренду.В комментарии УНИАН Загорий отметил, что всю зарплату депутата и заработную плату за научную деятельность в вузах он переводит на благотворительность. В декларации указано, что в 2017 году на благотворительность он потратил 1,5 млн грн.Загорий объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 320 млн грн "от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав": в электронной декларации не предусмотрен пункт расходов членов семьи, а расходы при проведении операций с ценными бумагами в 2017 году составили более 311 млн грн. Таким образом, чтобы получить фактический доход, нужно из дохода в 320 млн грн вычесть расходы на 311 млн грн и добавить купонный доход по ценным бумагам. Реальный доход его жены в итоге составляет не 320 млн грн, а около 11 млн грн, отметил политик.Нардеп задекларировал 34,9 млн грн на банковских счетах, наличными – $2,2 млн, €425 тыс. и 5,9 млн грн, 30 млн грн дебиторской задолженности за корпоративные права и $1 млн, одолженных третьим лицам.Среди ценного движимого имущества он указал две единицы оружия, запонки, антикварные изделия, коллекции скульптур и живописи ХХ века и другие ценности, в том числе коллекции украинских костюмов, ковров и других произведений искусства, принадлежащих его жене.В 2017 году нардеп указал в декларации патенты, 2,6 млн грн пожертвований, автомобиль Tesla, акции фармпредприятий, базу отдыха своего сына, 15 млн грн гонораров от "Дарницы", 24,7 млн грн в украинских банках, а также $2,2 млн, €428 тыс. и 6,6 млн грн наличными и другие ценности.В предыдущей декларации Загория, которую он подал в октябре 2016 года по итогам 2015 года, он указал 26 изобретений и 41 торговую марку. Также нардеп декларировал почти 28 тыс. акций фармацевтической компании "Дарница" на общую сумму 8 млн 929 тыс. грн, акции Борщаговского химико-фармацевтического завода и компании "Фармак" и другое имущество. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки млн грн загорий года декларации Теги: политика