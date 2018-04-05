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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Глеб Загорий заявил
журналистам, что всю депутатскую зарплату и плату за работу по
совместительству в двух вузах переводит на благотворительность.
Третий год подряд Загорий декларирует автомобиль Tesla SP85D 2015
года выпуска Фото: Гліб Загорій / Facebook Загорий является
конечным бенефициарным владельцем ЧАО "Фармацевтическая фирма
"Дарница", ЧАО "Научно-производственный центр "Борщаговский
химико-фармацевтический завод", ООО "Фарммединвест" и других
компаний, зарегистрированных как в Украине, так и за
рубежом.Политик внес в декларацию квартиру сына площадью 264
м2, базу отдыха в Киевской области, арендованный
земельный участок площадью 40 778 м2, арендованную
квартиру площадью 271,5 м2 и аренду офиса площадью 423,7
м2.Третий год подряд Загорий декларирует автомобиль
Tesla SP85D 2015 года выпуска, также в декларации указаны
Mercedes-Benz S 63 AMG 2014 года выпуска, Range Rover и
Mercedes-Benz G 63 AMG 2014 года выпуска, принадлежащий жене
депутата, Екатерине Загорий.Среди своих доходов Загорий указал
зарплату депутата в размере 228 464 грн, заработную плату по
совместительству за научную деятельность в двух вузах –
Национальной медицинской академии последипломного образования и
Киевском национальном университете технологии и дизайна (в сумме 58
119 грн), а также гонорар (3 млн грн) и роялти (9,22 млн грн) от
"Дарницы", банковские проценты, доход от сдачи имущества в аренду.В
комментарии УНИАН Загорий отметил, что всю зарплату депутата и
заработную плату за научную деятельность в вузах он переводит на
благотворительность. В декларации указано, что в 2017 году на
благотворительность он потратил 1,5 млн грн.Загорий объяснил
появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую
сумму 320 млн грн "от отчуждения ценных бумаг и корпоративных
прав": в электронной декларации не предусмотрен пункт расходов
членов семьи, а расходы при проведении операций с ценными бумагами
в 2017 году составили более 311 млн грн. Таким образом, чтобы
получить фактический доход, нужно из дохода в 320 млн грн вычесть
расходы на 311 млн грн и добавить купонный доход по ценным бумагам.
Реальный доход его жены в итоге составляет не 320 млн грн, а около
11 млн грн, отметил политик.Нардеп задекларировал 34,9 млн грн на
банковских счетах, наличными – $2,2 млн, €425 тыс. и 5,9 млн
грн, 30 млн грн дебиторской задолженности за корпоративные права и
$1 млн, одолженных третьим лицам.Среди ценного движимого имущества
он указал две единицы оружия, запонки, антикварные изделия,
коллекции скульптур и живописи ХХ века и другие ценности, в том
числе коллекции украинских костюмов, ковров и других произведений
искусства, принадлежащих его жене.В 2017 году нардеп указал в
декларации патенты, 2,6 млн грн пожертвований, автомобиль Tesla,
акции фармпредприятий, базу отдыха своего сына, 15 млн грн
гонораров от "Дарницы", 24,7 млн грн в украинских банках, а также
$2,2 млн, €428 тыс. и 6,6 млн грн наличными и другие
ценности.В предыдущей декларации Загория, которую он
подал в октябре 2016 года по итогам 2015 года, он указал 26
изобретений и 41 торговую марку. Также нардеп
декларировал почти 28 тыс. акций фармацевтической
компании "Дарница" на общую сумму 8 млн 929 тыс. грн,
акции Борщаговского химико-фармацевтического завода и
компании "Фармак" и другое имущество.
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