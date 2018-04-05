Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации

Конституционные изменения по децентрализации остаются актуальными, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Процесс реформы местного самоуправления и децентрализации, непременно еще далек до завершения. Своего времени ждут конституционные изменения, которые мы с премьер-министром (Владимиром Гройсманом – ИФ) разработали, и я настаиваю на их актуальности, изменений по децентрализации", - сказал П.Порошенко на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации в четверг в Виннице.

Президент отметил, что необходимы префекты, поскольку "некоторых на местах пьянят новые финансовые возможности, некоторые начинают мнить из себя удельных князьков, будто бы над ними нет никакой власти".

По мнению главы государства, в законодательстве Украины должна быть четко прописана процедура роспуска местных советов.

"Это также необходимо, поскольку не так давно некоторые безответственные местные советы, точнее, политиканы, а не местные советы, пытались запустить что-то наподобие "парада суверенитетов", - отметил П.Порошенко.

Он раскритиковал инициативу некоторых областных советов о соглашениях по распределению полномочий с украинским правительством.

"Этого никогда не будет. Я не дам. Кто будет играться в суверенитет - получит абсолютно четкий ответ. Сегодня они соглашений требуют, завтра Украину продадут. Есть четкое распределение полномочий и четкая ответственность – чем должен заниматься депутат сельского совета и сельский совет, депутат районного совета, территориальная громада, чем должен заниматься украинский парламент, украинское правительство и украинский президент", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что распределение полномочий устанавливается "не так называемыми соглашениями", а законами Конституцией Украины.