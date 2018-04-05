Служба безопасности Украины подозревает оперативного сотрудника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России в организации теракта возле телеканала Espreso.TV в Киеве, который произошел в октябре 2017 года.

Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, пишет .

Его имя не пока не установлено, но известны исполнители. Это уроженец Азербайджана Александр Феликсович Григорян, 1974 г.р., уроженец Волыни Игорь Николаевич Лысак, 1980 г.р., а также Михаил Анатольевич Мятных, 1981 г.р. Двое из них скрываются на территории России, а Мятных арестован по ч.5 ст.27, ч.3 ст.258 (пособничество в совершении теракт), ч.1. ст.263 (незаконное хранение взрывчатки), ч.2 ст.263 (незаконное изготовление взрывчатки) Уголовного кодекса.

Григоряну и Лысаку сообщили о подозрении заочно и объявили в розыск. Им инкриминируют те же статьи, что и Мятных, а дополнительно — еще и ст.112 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь государственного деятеля).

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«Организатор преступления — неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ в Украину и находился в период с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года для организации знакомства Лысака с Григоряном и постановки задачи», — заявил он. Во время пребывания в Украине российский военный использовал паспорт гражданина РФ.

Во время расследования СБУ были допрошены 800 лиц, обследованы записи более 112 видеокамер, установленных возле места теракта, проанализированы телефонные звонки 10 тысяч абонентов.

Следствие считает, что целью теракта было убийство депутата Игоря Мосийчука.

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