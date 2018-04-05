Отставка Мэй предрешена: бывшая великая Британия не выдержала подлой провокации с отравлением граждан России

Александр Халдей

Противостояние России и Европе и попытки вредить ей как только можно загнали Британию в болото конфликта, в котором она тонет всё глубже и всё сильнее – это главный вывод, который складывается на сегодня исходя из анализа ситуации.

1955 год. Конференция в Мессине, где уже тогда рассматривается вопрос создания Европейского Союза. Работает Европейская комиссия. Куда, разумеется, входит и представитель Британии – сэр Рой Денман. Задача Англии, как всегда – не допустить никаких консолидаций в Европе. Но план проваливается – Европа проявляет способность к ассоциации. Британия уже не та, что прежде, она в упадке и уже ищет особых отношений с США. Сама по себе она никому не интересна. Лондон показывает двойную игру – он лезет в европейские дела, но лишь для того, чтобы их разрушить.

Когда стало ясно, что помешать объединению Европы под американским контролем Британия не в состоянии, её представитель покидает переговоры. Англичане полагают, что без участия их страны достигнуть в Европе баланса сил не получится. Сэр Денман заявляет: «Будущий договор, который вы обсуждаете, не имеет шанса получить общее одобрение; если согласие по нему будет достигнуто, то у него не окажется шанса быть реализованным. А если он будет реализованным, то окажется совершено неприемлемым для Великобритании. До свидания, господа. Успеха!»

После этого британский представитель покинул конференцию. Как говорится, лопни, но держи фасон. В этом вся Великобритания. Она уже не в состоянии прямо вредить Европе, но когда это становится наглядным, Британия громко хлопает дверью и гордо уходит под презрительные пожимания плечами оставшихся. Особенное презрение Англия вызывает у США. Её представители не скрывают снисходительности и высокомерия по отношению к Британии, и это ранит её особенно сильно.

Проходит 44 года. Европейский союз всё-таки создан. Начался он с Монетарного союза, когда все страны перешли на евро. Без Британии вода не освятится, она вроде как ушла, но так ушла, что тут же вернулась, и снова крутится у всех под ногами. Она опять хочет в Европейский Союз – не может допустить, чтобы в Европе дела решались без неё. Но сдавать финансовый суверенитет под контроль Берлина и Брюсселя Британия ни за что не согласна. В Монетарный союз она не входит. То есть и участие в ЕС у Британии на особых условиях. Вошла. Но одной ногой. В торговых договорах участвует, но валюту оставила свою.

В вопросах субсидий также не стала подчиняться Брюсселю. Делала всё возможнее и невозможное, чтобы не дать Европе объединиться не под своей короной. Суть этого определялась следующими принципами:

- Британия отвергает цель политического объединения в Европе. Она не намерена никому подчиняться.

- Британия предпочитает экономическую интеграцию на основе свободной торговли. Правда, для этого не нужен ЕС. То есть Британия делает упор на прежней возможности разделять и властвовать – строить отношения на двусторонней основе с каждым государством Европы в отдельности. Тем самым низводя союзные отношения до уровня отсутвия всякого союза.

- Британия редко использует свой авторитет в ЕС. То есть избегает ставить ультиматумы, так как не уверена, что это сработает.

Поняв, что караван Европы под усиливающимся управлением Берлина идёт, не обращая внимания на лающую Британию, она объявила о выходе. Грянул Brexit. И тут началось самое интересное.

Оказывается, Британия должна заплатить ЕС аж 40 млрд евро за выход. Об этом уже вроде как договорились. Но так как платить очень не хочется, Лондон начинает шантаж – мол, если не заключите со мной договор о свободной торговле, то денег не заплачу. Об этом заявил министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. «Это вероятно, если мы не получим выгодную для нас торговую сделку». И к кнуту добавляют пряник – если договоримся, то будет вам и белка, будет и свисток, и деньги, чтобы белку кормить: «Будущая сделка, будущее экономическое партнерство и будущее взаимодействие в сфере безопасности и обороны выглядят очень вероятными».

Обычные английские соблазны, чтобы потом непременно кинуть и всех опять столкнуть лбами. В общем, не мытьём, так катаньем не дать в Европе командовать Германии. Да ещё Германии, которую подпирает Россия своим дешёвым газом. В общем, дела шли совсем плохо – и тут вдруг шёл по улице Скрипаль… Вот она, удача!

Под шум скандала, когда Британия вроде как почти заставила Европу вместо фронды проявить единство, подвела Япония. Оказывается, Япония выбрала в своё время Британию как плацдарм для экспансии в Европу. На свою голову. Для доступа на европейский континент многие японские банки и корпорации сильно вложились в Британию – построили там автосборочные предприятия. Всего в Соединенном Королевстве работают более тысячи японских компаний, включая таких автогигантов, как Nissan, Honda, Toyota и Mitsubishi. На заводах японских компаний работают 160 тыс. человек.

Теперь после выхода Британии из ЕС японцам невозможно работать в Европе – по законам ЕС все договоры с британскими предприятиями можно заключать лишь после окончательного выхода Британии. А выход этот, как стало видно, повис в воздухе, так как попадать на 40 миллиардов Британия не хочет, и Мэй ищет, чем бы отвлечь англичан от своего прокола и прикрыть свою катастрофу.

Японцы готовятся паковать чемоданы из Британии, которой останется навар от яиц. Теперь японцы, плюнув на Англию, ищут договора с Брюсселем. Министр Японии по вопросам публичной дипломатии и СМИ Шиничи Иида заявил в интервью лондонскому Independent, что «первой и самой главной задачей» его страны является подписание исторического соглашения с Брюсселем. И только после подписания этого, самого крупного в истории ЕС торгового соглашения, Токио намерен начать переговоры по заключению такого же соглашения с Великобританией.

Вот так. Понятно, что переговоры эти будут для Токио с позиции силы, а для Лондона – с позиции слабости. Тут уже Лондон не покапризничает - нечем. В общем, влипли англичане по самые подтяжки. Причём, о Brexit договаривались Ротшитльды с Рокфеллерами и Виндзорами, а крайней стала Мэй.

Точнее, крайним стал Скрипаль. Вот уж кто больше всех оказался не в том месте и не в то время. То же можно сказать и о российских олигархах. С Англией влипли все – Скрипаль, Европа, Япония, США, даже на Россию брызги попали. С Британией сейчас иметь дело - как с чумой. Хуже всех самой Британии – она попала в болото европейского конфликта так крепко, что любая попытка плыть приводит лишь к утоплению. Вот когда островное положение сыграло с Британией самую злую шутку. Теперь смеются не только русские, но и венгры с финнами. Разве 100 лет назад такое можно было представить? Но ничего не поделать, это дороги, которые мы выбираем сами.