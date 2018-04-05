|Трамп выступил против "Северного потока-2"
|05.04.2018 11:52
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Во время встречи Трампа с лидерами стран Балтии поднимался вопрос о возможных санкциях, связанных с «Северным потоком-2».
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода «Северный поток-2», с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, информирует svodka.net.
«Президент вновь заверил, что ему не нравится то, что работа над этим проектом продолжается. И Германия играет в этом деле большую роль», – заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, передает «Интерфакс-Украина».
В частности, во время встречи Трампа с лидерами стран Балтии поднимался вопрос о возможных санкциях, связанных с «Северным потоком-2».
С точки зрения США этот проект газопровода не поможет Европе получить энергетическую безопасность.
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«Все (Трамп и лидеры стран Балтии. – Ред.) согласились, что нужно, чтобы это («Северный поток-2″. – Ред.) было остановлено», – резюмировал представитель Белого дома.