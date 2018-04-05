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Порошенко заявил, что поддерживает внедрение среднесрочного бюджетного планирования в Украине
05.04.2018 11:52
Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинская власть должна вернуться к инициативе создания законодательной базы среднесрочного бюджетного планирования в стране. Порошенко сообщил, что хочет поддержать правительственную инициативу Фото: ЕРА "Я хотел бы поддержать правительственную инициативу, поддержать премьер-министра относительно создания законодательной базы среднесрочного бюджетного планирования. Парламент, к сожалению, не утвердил это. Уверен в том, что мы еще должны вернуться к этой инициативе", – сказал он.20 марта Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №8099 о среднесрочном бюджетном планировании. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что он должен был продолжить политику среднесрочного бюджетного планирования, начатую в 2017 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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