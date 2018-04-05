Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинская власть
должна вернуться к инициативе создания законодательной базы
среднесрочного бюджетного планирования в стране. Порошенко сообщил,
что хочет поддержать правительственную инициативу Фото: ЕРА "Я
хотел бы поддержать правительственную инициативу, поддержать
премьер-министра относительно создания законодательной базы
среднесрочного бюджетного планирования. Парламент, к сожалению, не
утвердил это. Уверен в том, что мы еще должны вернуться к этой
инициативе", – сказал он.20 марта Верховная Рада отклонила
правительственный законопроект №8099 о среднесрочном бюджетном
планировании. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось,
что он должен был продолжить политику среднесрочного бюджетного
планирования, начатую в 2017 году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира