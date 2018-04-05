|Центральные улицы сел должны быть освещены - Порошенко
|05.04.2018 11:54
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В Украине центральные улицы каждого села должны иметь освещение. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице, передает
"У нас не должно быть сел, где центральная улица не имеет освещение. Это тот приоритет, который создает учет, имидж каждого населенного пункта. Это делается быстро, эффективно, повышается безопасность. И это также является приоритетом", - заявил он.
Президент подчеркнул, что всегда можно найти средства, чтобы сделать ремонт центральной улицы.
Как сообщал правительство пообещало преодолеть разрыв между городами и селами в доступе к Интернету.
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