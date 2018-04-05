Рада приняла за основу рамочный законопроект о нацбезопасности

Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Секретарь СНБО Александр Турчинов, представляя законопроект с трибуны парламента, отметил, что документ проработали во взаимодействии с экспертами НАТО, ЕС и США, а его принятие должно стать значительным шагом на пути внедрения стандартов Североатлантического Альянса в Украине.

"В целом законопроект реализует идеи, заложенные в документах стратегического планирования, принятых в 2015-2016 годах, в частности в Стратегическом оборонном бюллетене. С его принятием вводится регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны, согласно нормам и стандартам Европейского Союза и НАТО", - сказал он.

Согласно предложению, озвученному А.Турчиновым, уже в редакции первого чтения в законопроекте учли, что Верховная Рада будет осуществлять контроль за Службой безопасности Украины.

Кроме того, секретарь СНБО пояснил: "Закрепляется четкое распределение полномочий и компетенций органов сектора безопасности и обороны, что повысит эффективность координации их деятельности, улучшит качество управления ресурсами и снизит коррупционные риски, ограничит неоправданное дублирование функций в сфере безопасности".

Он подчеркнул, что законопроект является рамочным.

"Устанавливает лишь общие очертания системы обеспечения национальной безопасности. В законопроекте не предусмотрен детализированный перечень национальных интересов, что в свою очередь усложняет определение текущих приоритетов в безопасности. Это вопросы предлагается урегулировать на уровне базовых документов стратегического планирования", - пояснил А.Турчинов.

"Скоротечность ситуации с безопасностью делает невозможным и нецелесообразным определение на законодательном уровне детального перечня угроз национальной безопасности. Именно потому этот законопроект предусматривает, что такие угрозы будут определены стратегией национальной безопасности Украины, а также отраслевыми стратегиями", - сказал он.

Законопроектом предлагают закрепить, что объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны Украины должен составлять не менее 5% запланированного ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

В частности, документ предусматривает, что фундаментальными национальными интересами являются интеграция Украины в европейское политической, экономическое, правовое пространство, сферу безопасности, обретение членства в ЕС и НАТО.

В проекте закона прописан порядок президентского, парламентского, общественного контроля за органами национальной безопасности

После голосования П.Порошенко поблагодарил парламентариев за поддержку его проекта закона.

"Этот законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО", - отметил он в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) и он немедленно направляется в профильный комитет для рассмотрения.

22 марта председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что рассчитывает на принятие данного закона до мая. Тогда же он напомнил, что вступление Украины в НАТО является заданием номер один. "Если НАТО рекомендует, что согласно их стандартам надо внести соответствующие изменения, которые касаются общественного контроля нового закона о Службе безопасности Украины, гражданского контроля Службы безопасности Украины, я убежден, эти предложения надо внести, и я уверен, что они должны быть в теле закона", - отметил спикер.

По его словам, дискуссия в профильном комитете это нормальный процесс. "Я верю, что в этой дискуссии мы сможем выйти на такой закон, который будет и эффективным для реформы сектора безопасности, и очень важно, чтобы он соответствовал стандартам НАТО и тем принципам, согласно которым действуют армии стран Североатлантического альянса", - сказал А.Парубий.

По мнению ряда экспертов, законопроект касается исключительно сектора обороны и безопасности и не охватывает все сферы, которые традиционно относятся к составляющим нацбезопасности.

При этом в проекте не урегулированы и взаимоотношения между начальником Генштаба Вооруженных сил и Главнокомандующим ВС, Командующим объединенных сил и Командующими видов, отдельных родов войск, командующими (руководителями) других военных формирований. Вопреки стандартам НАТО, в законопроекте Министерство обороны Украины остается органом военного управления, хотя согласно этому же законопроекту должно возглавляться гражданским министром и гражданскими заместителями министра – потому министр не может быть подчиненным президенту как Верховному Главнокомандующему ВСУ и и не может осуществлять оперативное руководство применением ВСУ

Кроме того, как заявляла нардеп Светлана Залищук, представительства ЕС и НАТО в Украине направили руководству страны, в котором указывали, что проект закона о национальной безопасности противоречит практикам ЕС и НАТО, в частности касательно прозрачности в оборонной сфере.