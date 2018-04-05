Ученик девятого класса ранил ножом своего одноклассника во время урока в одной из школ Ленинского района в российском городе Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Иркутской области.

Согласно информации полиции, ученик случайно ранил одноклассника, когда играл складным ножом на задней парте. Также, по предварительным данным, между подростками не было конфликта. Ранее школьники не состояли на учете в правоохранительных органах.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних занимаются выяснением причин и обстоятельств инцидента. Кроме того, они организуют профилактическую и разъяснительную работу с учениками.

После происшествия в школе могут организовать пропускной режим с целью исключения подобных случаев в будущем.

Как сообщал svodka.net, в пятницу утром, 30 марта, в Днепре в школе №20 произошел пожар .

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